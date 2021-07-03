Общество

В России станет на 2056 прокурорских работников больше

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность органов прокуратуры РФ. Соответствующий указ главы государства №403 от 5 июля 2021 г. опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Согласно документу, общая штатная численность органов прокуратуры установлена в количестве 53 тыс. 319 единиц. В том числе органов военной прокуратуры – 3110 единиц, из них 2071 военнослужащих и 1039 человек гражданского персонала.

Указ вступает в силу со дня подписания. Правительству предписано предусмотреть выделение генеральной прокуратуре РФ бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

Указом президента от 28 октября 2019 года численность работников прокуратуры составляла 51 141 единица с 15 октября 2019 г. и 51 263 единиц с 1 декабря 2019 г.

Отметим, численность работников военной прокуратуры не изменилась.