Общество

В Кремле прокомментировали приостановку поставок шампанского в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поправки в закон о регулировании алкогольной продукции, заявил, что он должен выполняться. Об этом сообщает РИА Новости.

2 июля Владимир Путин подписал документ, который, в частности, меняет формулировку «игристое вино (шампанское)» на «игристое вино, включая российское шампанское». Получается, что термин «шампанское» теперь может использоваться только применимо к напитку, который произвели в России. Это потребует дополнительной сертификации и смены маркировки иностранной продукции. Российская структура Moet Hennessy заявила, что приостанавливает поставки. Позже агентство Блумберг сообщило, что компания согласилась поменять этикетку.

Представитель Кремля назвал происходящее давней историей и напомнил о динамичном развитии отечественного виноделия.

«Это сложная отрасль экономики, это не то место, где живут быстрые деньги. Конечно, растянут бизнес-процесс, он очень сложный, технологически растянут по времени. Но тем не менее эта отрасль хорошо развивается. И, конечно, она должна и будет всячески поддерживаться», — добавил Песков.

Ранее президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович охарактеризовал первоначальную реакцию Moet Hennessy как шантаж. По его словам, компании надо лишь ответить на вопрос, соответствует ее продукция российскому стандарту или нет.

Добавим, что Еврокомиссия выступила против поправок к закону о регулировании алкогольной продукции, так как они «могут ударить по поставкам вин». Об этом заявила на брифинге представитель пресс-службы ЕК. Она подчеркнула, что закон будет иметь значительное влияние на винный экспорт.

«Мы будем делать все необходимое, чтобы выразить свое несогласие и опасения», — сказала представитель ЕК.

По ее словам, у Еврокомиссии не было времени глубоко изучить этот документ. Какими могут быть последствия, она не уточнила, но еще раз подчеркнула, что ЕК очень обеспокоена.