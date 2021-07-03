Общество

Псковское МЧС: Реакция водителя при встрече с диким животным играет не последнюю роль

Каждый из тех, кто хотя бы раз в жизни выбирался за пределы населенного пункта на автомобиле, не мог не заметить на определенных участках трассы знаков, предупреждающих о возможности появления диких животных. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, столкновение с дикими животными может привести к разным последствиям. Многое здесь зависит и от скорости автомобиля, и от дорожных условий, и от размера зверя, а также и от внезапности его появления. Реакция водителя тоже играет далеко не последнюю роль, но в большинстве случаев живое препятствие возникает так стремительно, что среагировать просто нет возможности. В лучшем случае удается отделаться незначительными повреждениями автомобиля, в худшем – тяжелыми травмами, а то и летальным исходом.

Появление диких зверей на дорогах наиболее вероятно в вечерних сумерках и ранним утром, когда движение не такое интенсивное, и хозяева леса чувствуют себя уверенно. К тому же, многие из них ведут ночной образ жизни. Учащаются несчастные случаи, связанные с наездами на животных и в брачный период последних. Беда в том, что, повинуясь инстинктам они могут мигрировать в поисках пары на огромные расстояния, не обращая внимания на происходящее вокруг.

Чаще всего на наших дорогах можно столкнуться с косулями и лосями. Но не исключена возможность встречи со стадом диких кабанов или кочующим медведем. Все перечисленные животные, при столкновении с ними, могут нанести заметный урон вашему имуществу и здоровью. И наивно полагать, что миниатюрная косуля менее опасна, чем огромный лось. Известны случаи, когда во время аварии эту зверушки разбивали копытами лобовое стекло и пробивали голову либо водителю, либо пассажиру. Столкновение с лосем вообще может превратить машину в смятую консервную банку.

Чтобы избежать несчастного случая, водителю следует быть предельно внимательным. Вероятность появления животных возрастает по мере приближения к лесополосе. Но это не означает, что они не могут выскочить на дорогу с близлежащего поля. Поведение животного непредсказуемо. Если зверь вышел из леса и остановился в раздумьях, как быть дальше, немедленно останавливайтесь и даже не пытайтесь проскочить мимо него. Возможно, он просто оценит ситуацию и уйдет назад. Не стоит привлекать его внимание звуковым сигналом или дальним светом, рассчитывая напугать. Да, животное, скорее всего, испугается, но это не значит, что оно ринется в лес. Испуганный зверь может попытаться атаковать противника, а это не в интересах водителя.

Не стоит увеличивать скорость, если вы заметили зверя, бегущего в сторону дороги по полю. Оценить быстроту его бега довольно трудно, также не стоит рассчитывать на то, что он изменит направление. Увеличение скорости не снизит риск столкновения. Да, возможно зверя не удастся поймать на капот, но он может атаковать автомобиль сбоку, что тоже не очень приятно.

Если же избежать столкновения не удалось, водитель обязан незамедлительно сообщить о происшедшем в полицию и в точности выполнять все полученные указания. Известить о ДТП необходимо даже в том случае, если никто из людей не пострадал. Чтобы обезопасить других участников движения, водитель обязан обозначить место происшествия предупреждающим знаком и, если это возможно, убрать погибшее животное с проезжей части.

Конечно, от подобных происшествий никто не застрахован, но определенные меры предосторожности принять можно. Но главное, за рулем ни в коем случае нельзя расслабляться и надеяться на авось. Ведь ставка здесь – жизнь.