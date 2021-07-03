Общество

Более 100 детей в Псковской области перевели на самоизоляцию

По состоянию на 5 июля 107 детей в Псковской области переведены на самоизоляцию. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

На карантин закрыто шесть групп в пяти дошкольных учреждениях.