Общество

Юлия Пересильд рассказала о детстве, проведенном в Пскове

Псков, конечно, особенный город. Со стороны может показаться, что он очень суровый, в том числе это касается и жителей. Он крепкий, закрытый, неулыбчивый, но при этом в нем есть какой-то настоящий северный характер, написала актриса Юлия Пересильд в своем инстраграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт Юлии Пересильд

По ее словам, псковичи — люди гордые, независимые, что «сложилось исторически». «При этом сам город может быть совершенно разным: летом он теплый, солнечный, здесь высокое небо. Зимой — холодный и закрытый. Осенью — очень яркий. Он разный, и какой именно — сильно зависит от настроения, с которым ты приезжаешь», - заметила Юлия Пересильд.

Она рассказала подписчикам о том, что росла в 1990-е, а город с тех пор «изменился в лучшую сторону»: раньше Псков, по словам актрисы, был полуразрушенный. Сейчас она отдельно выделила Финский парк, который, как отметила Юлия Пересильд, из места, где люди принимали запрещенные препараты, превратился в место, где можно гулять с детьми и кататься на велосипедах.

«Я жила в районе Завеличье (за рекой Великой), но моим любимым местом всегда был Троицкий собор в самом центре, он им и остался, и чувства стали только сильнее. Вспоминаю детство: тогда не было такого, чтобы все сидели по домам, мы постоянно с друзьями где-то носились, в том числе и по полуразрушенным стенам. А это ведь стены XIII–XVI веков!» - подчеркнула актриса.

Она также добавила, что очень любит Москву, и отметила, что для ее ритма жизни «это самый подходящий город, какой можно себе представить». «Но, приезжая в Псков, я чувствую, что мне хорошо, что это моя родная земля. Я очень скучаю, когда подолгу там не бываю. Скучаю по людям, которые там остались, — а теперь еще и по псковскому театру, где поставила "Каштанку"», - заключила Юлия Пересильд.