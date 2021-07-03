Общество

В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей

Среднегодовая страховая пенсия по старости в 2024 году может достигнуть 20 338 рублей. Это следует из основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Согласно документу, ежегодная индексация пенсий должна проводиться с 1 января, пишет РИА Новости. Как планируется, в 2022 году размер индексации составит 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024 году — 5,5%. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023 году — 19 399 рублей, а в 2024 году — 20 388 рублей.

Кроме того, ожидается, что в 2022 году страховые пенсии в России начислят 39,57 млн человек, в 2023 году — 38,93 млн человек, в 2024-м — 38,86 млн человек.

Также отмечается, что корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов не планируется.