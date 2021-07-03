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Общество

COVID-19 гипотетически может протекать легче у аллергиков - Роспотребнадзор

06.07.2021 07:15|ПсковКомментариев: 0

Коронавирусная инфекция может гипотетически протекать легче у людей, страдающих поллинозом и принимающих при этом ингаляционные стероиды, но это требует доказательств. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В отношении же поллиноза можно предположить, что во время сезонного обострения, сопровождающегося обильными выделениями из носа, иногда и слезотечением, вирус может вымываться из верхних дыхательных путей, не успевая связаться с рецепторами на клетках респираторного тракта организма человека», - цитирует ее ТАСС.

Наталья Пшеничная отметила, что в случае, если вирус все же присоединился, прием ингаляционных стероидов может облегчить течение заболевания. «Но это всего лишь гипотеза, которую можно оценить лишь во время сезонных обострений аллергии», - пояснила она.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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