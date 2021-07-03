Общество

Псковские архивисты рассказали, как попасть в читальный зал

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях сообщил, как познакомиться с архивными документами, как попасть в читальный зал и какие меры предосторожности соблюдаются при посещении архива.

Посещение читальных залов пользователями происходит исключительно по предварительной записи по телефонам:

8(8112) 53-56-86 (читальный зал по адресу: Псков, улица Петрова, 1);

8(8112) 29-80-42 (читальный зал по адресу: Псков, улица Госпитальная, 3);

8(81153) 3-80-58 (читальный зал по адресу: Великие Луки, улица Лизы Чайкиной, 17А).

Количество посещений в читальные залы для одного пользователя составляет не более 3 раз в неделю. Предварительный заказ на выдачу дел возможен на сайте госархива после записи на посещение читального зала.

Количество пользователей в читальных залах ограничено:

по адресу: Псков, улица Петрова, 1 - до 6 человек;

по адресу: Псков, улица Госпитальная, 3 - до 3 человек;

по адресу: Великие Луки, улица Лизы Чайкиной, 17а - до 4 человек.

Пользователи допускаются в помещение архива только при наличии одноразовых или многоразовых гигиенических масок. Граждане с повышенной температурой, признаками простудных и инфекционных заболеваний к работе не допускаются.

Читальные залы работают с понедельника по четверг с 10.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00 (санитарный перерыв для проветривания и дезинфекции с 12.30 до 13.30). Пятница – санитарный день.