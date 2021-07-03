Псковские архивисты рассказали, как попасть в читальный зал

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях сообщил, как познакомиться с архивными документами, как попасть в читальный зал и какие меры предосторожности соблюдаются при посещении архива.
Посещение читальных залов пользователями происходит исключительно по предварительной записи по телефонам:
Количество посещений в читальные залы для одного пользователя составляет не более 3 раз в неделю. Предварительный заказ на выдачу дел возможен на сайте госархива после записи на посещение читального зала.
Количество пользователей в читальных залах ограничено:
Пользователи допускаются в помещение архива только при наличии одноразовых или многоразовых гигиенических масок. Граждане с повышенной температурой, признаками простудных и инфекционных заболеваний к работе не допускаются.
Читальные залы работают с понедельника по четверг с 10.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00 (санитарный перерыв для проветривания и дезинфекции с 12.30 до 13.30). Пятница – санитарный день.