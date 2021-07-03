Общество

Судебные приставы взыщут с россиян полтриллиона рублей в пользу банков

Судебные приставы планируют собрать со злостных неплательщиков по кредитам 482 млрд рублей, или на треть больше, чем в 2020-м году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). За пять месяцев этого года было возбуждено 3,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков.

На начало лета наибольшее количество злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях, отметили в службе.

По словам заместителя директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Елены Дорофеевой, количество договоров, по которым суммы будут взыскиваться в принудительном порядке, в первом полугодии 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020-го увеличилось примерно на 15%.

Пандемия коронавируса и введенные ограничения повлияли на финансовое благосостояние россиян и на их возможность в срок обслуживать кредитные обязательства, отметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, проблемы с выплатами испытывают более 6 млн граждан.

По актуальным данным Центробанка, на 1 июня объем просроченной задолженности по кредитам физлиц достиг 992 млрд рублей, или на 134 млрд больше годичной давности.