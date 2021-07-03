Общество

Дновские чиновники вместо ответа на обращение незаконно истребовали документы у заявителя

Главу администрации городского поселения «Дно» и заместителя главы Дновского района привлекли к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура провела проверку по заявлению гражданина о том, что администрации города и района по существу не дали ответы на обращения о возмещении затрат на замену окон в муниципальном жилом помещении.

В ходе проверки установили, что, действительно, ответы по существу обращений в установленный Федеральным законом 30-дневный срок заявителю не направили. Должностные лица ограничились направлением заявителю запроса об истребовании необходимых для рассмотрения документов, что не предусмотрено действующим законодательством.

Указанных должностных лиц признали виновными и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей каждому.