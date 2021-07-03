Общество

Александр Братчиков встретился с жителями дома №45 на улице Юбилейной в Пскове

Глава администрации Пскова Александр Братчиков встретился с жильцами дома №45 на улице Юбилейной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, на встрече также присутствовали заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова, начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова, представители управления строительства и капитального ремонта городской администрации и подрядной организации «Стройсистема».

В мае на территории между домами № 45 и № 41 на улице Юбилейной началось строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест. На встрече был поднят вопрос об организации будущего подъезда к образовательному учреждению и сохранения зеленой зоны у дома.

По проекту между домом №45 на улице Юбилейной и расположенным рядом кафе будет организован въезд на парковку у школы. Жильцы высказали опасения, что из-за проведения строительных работ вырубят деревья перед домом, а двор превратится в проезжую часть, а также предложили другие варианты обустройства подъездного пути к школе.

«Надо разобраться. Я выслушал пожелания. Мы сейчас проработаем с проектировщиками, какие варианты возможны. Исходя из этого, встретимся через неделю и еще раз этот вопрос обсудим», - отметил Александр Братчиков, обращаясь к собравшимся.

Начальник управления строительства и капитального ремонта Павел Андреев заверил жильцов, что деревья у дома вырубать не будут, а на место вырубленных в зоне застройки высадят новые.

Работы по строительству школы планируется полностью завершить к декабрю 2022 года. Цена контракта составляет более 440 млн рублей.

Строительство ведется за счет средств, предусмотренных в бюджете города Пскова на 2021-2022 годы на финансовое обеспечение федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», а также подпрограммы «Развитие муниципальной системы образования города Пскова» муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».