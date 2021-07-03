Начатый в 2018 году ремонт ДК в Усвятах планируют завершить ко дню поселка

Начатый в 2018 году ремонт в здании районного Дома культуры в Усвятах планируют завершить к празднованию 1000-летия Усвят. Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь» со ссылкой на директора районного Центра культуры Надежду Иванову.
Фото здесь и далее: районная газета «Новая жизнь»
Ремонтные работы в здании районного Дома культуры в Усвятах начались в 2018 году, текущий ремонт сменялся капитальным. Итоговым этапом ремонтных работ будет обновление фасада здания. Лицевая и торцевая стороны обновят полностью. На капитальный ремонт фасада с заменой водосточной системы запланировано направить 2,6 млн рублей.
К работам уже приступила подрядная организация. Надежда Иванова рассказала, что фасад здания будет обшит панелями двух цветов, то есть будет скомбинирован.
В районном Центре культуры уже отремонтировали хореографический зал, два библиотечных отдела, административные кабинеты и полностью преобразили зрительный и танцевальный залы. Снаружи отремонтировали входное крыльцо с прилегающей к нему территорией, на которой положена плитка, оштукатурен фундамент.
На площадке у Дома культуры провели ремонт асфальтного покрытия и создали зеленый островок с инсталляцией «Я люблю Усвяты».