Общество

Начатый в 2018 году ремонт ДК в Усвятах планируют завершить ко дню поселка

Начатый в 2018 году ремонт в здании районного Дома культуры в Усвятах планируют завершить к празднованию 1000-летия Усвят. Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь» со ссылкой на директора районного Центра культуры Надежду Иванову.

Фото здесь и далее: районная газета «Новая жизнь»

Ремонтные работы в здании районного Дома культуры в Усвятах начались в 2018 году, текущий ремонт сменялся капитальным. Итоговым этапом ремонтных работ будет обновление фасада здания. Лицевая и торцевая стороны обновят полностью. На капитальный ремонт фасада с заменой водосточной системы запланировано направить 2,6 млн рублей.

К работам уже приступила подрядная организация. Надежда Иванова рассказала, что фасад здания будет обшит панелями двух цветов, то есть будет скомбинирован.

В районном Центре культуры уже отремонтировали хореографический зал, два библиотечных отдела, административные кабинеты и полностью преобразили зрительный и танцевальный залы. Снаружи отремонтировали входное крыльцо с прилегающей к нему территорией, на которой положена плитка, оштукатурен фундамент.

На площадке у Дома культуры провели ремонт асфальтного покрытия и создали зеленый островок с инсталляцией «Я люблю Усвяты».