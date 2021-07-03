Общество

Антон Минаков: Вакцинация должна быть добровольной

Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 июля.

«Вакцинация должна быть добровольной. Нельзя заставить даже отдельные категории граждан прививаться из-под палки. Это должно быть добровольное решение», - отметил он.

При этом Антон Минаков подчеркнул, что поддерживает вакцинацию от COVID-19. «Сам вакцинировался. Второй укол был в начале марта. Недавно сдавал тест на антитела, который показал результат "320". Также привились все мои коллеги, моя семья. Никаких побочных эффектов не было», - рассказал он.

По его словам, чтобы население доверяло кампании по вакцинации, нужно уделять время разъяснительной работе, предоставлять больше фактов и исследований, чтобы каждый, сопоставив факты, принял решение — вакцинироваться или нет.