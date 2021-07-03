Общество

Заместитель министра строительства и ЖКХ приехал в Псковскую область

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров приехал с рабочим визитом в Псковскую область, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В планах визита - посещение построенной блочно-модульной котельни в военном городке Остров-3, посещение сквера имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой в Острове, а также строительной площадки по возведению мемориального комплекса в честь благоверного князя Александра Невского в деревне Самолва Гдовского района.

В Пскове министр посетит подвальное помещение многоквартирного дома №3 на улице Окольной, а также очистные сооружения водопровода подземного водозабора на улице Леона Поземского.

В завершение визита пройдет совещание по вопросу реконструкции подземного водозабора.