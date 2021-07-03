Общество

Электросирены разбудят жителей Великих Лук 7 июля

Проверку работоспособности систем оповещения гражданской обороны с фактическим включением электросирен проведут в Великих Луках 7 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, проверка пройдет с 7.00 до 7.30.

Мероприятие состоится в соответствии с планом проведения регламентных работ региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Псковской области.

«Убедительная просьба гражданам соблюдать спокойствие и не волноваться», - добавили в администрации.