Общество

Благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу!» запустили в Пскове

Общественная организация инвалидов города Пскова (ВОИ) запустила летнюю благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской организации инвалидов.

Акция направлена на помощь семьям, где воспитывается ребенок-инвалид школьного возраста. «Поверьте, этим семьям реально не кому помочь! Причин на это, как всегда море… Но вы можете подарить им свою доброту! Не оставайтесь в стороне! Пусть ваши добрые дела помогут ребятам освоить новые знания» - говорится в сообщении.

Для школьных занятий необходимо собрать:

тетради (линейка, клетка);

дневники;

карандаши простые, цветные, ручки, фломастеры, краски (акварель, гуашь), линейки, ластики, стаканчики-непроливайки, кисточки, точилки, ножницы, пеналы;

альбомы для рисования, картон, цветную бумагу, папки и обложки для тетрадей.

«Помогать легко! Нужно только захотеть! Благодарим всех, кто откликнулся!» - добавили в организации.

Благотворительная акция «Соберем ребенка в школу!» продлится до 15 августа. Канцтовары можно приносить по адресу: Псков, улица Коммунальная, дома №40 «А». Контактные телефоны: 8(112) 20-10-99, 20-10-77, 8-911-363-50-84.

