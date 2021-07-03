Благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу!» запустили в Пскове

Общественная организация инвалидов города Пскова (ВОИ) запустила летнюю благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской организации инвалидов.
Акция направлена на помощь семьям, где воспитывается ребенок-инвалид школьного возраста. «Поверьте, этим семьям реально не кому помочь! Причин на это, как всегда море… Но вы можете подарить им свою доброту! Не оставайтесь в стороне! Пусть ваши добрые дела помогут ребятам освоить новые знания» - говорится в сообщении.
Для школьных занятий необходимо собрать:
«Помогать легко! Нужно только захотеть! Благодарим всех, кто откликнулся!» - добавили в организации.
Благотворительная акция «Соберем ребенка в школу!» продлится до 15 августа. Канцтовары можно приносить по адресу: Псков, улица Коммунальная, дома №40 «А». Контактные телефоны: 8(112) 20-10-99, 20-10-77, 8-911-363-50-84.