Общество

Оперативно: чем и где можно привиться от коронавируса в Псковской области прямо сейчас

Кто должен обязательно пройти вакцинацию, сколько на это есть времени, где работают медики со шприцами, какой препарат они используют — Псковская Лента Новостей публикует ответы на самые насущные вопросы для тех, кто планирует сделать прививку от коронавируса.

Сводка с вирусологического фронта все страшнее. «От последствий коронавируса умер Владимир Меньшов», «В псковской инфекционке впервые понадобились дополнительные реанимационные койки», «Ежесуточное число новых заболевших COVID-19 в Псковской области утроилось», «С начала пандемии в регионе официально заболели 40 553 человек, скончались — 487».

Спасение от мирового зла — прививка. Главной вакциной в России после «прямой линии» президента стал «Спутник V». Именно ее использовал Владимир Путин в марте и апреле, когда получил оба компонента. Два месяца название вакцины было тайной, глава государства раскрыл ее перед всей страной:

«Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной прививаюсь, - сказал президент. - Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться «Спутником V». Тем более что вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий».

«Президентской» вакцины в Псковской области достаточно. По сообщению официального Telegram-канала региона сегодня в область приходят две партии на 13 тысяч доз.

Где привиться сразу?

Работают пять мобильных пунктов вакцинации — четыре в Пскове и один в Великих Луках. Принимают по живой очереди. И очередь эта стала громадной после введения обязательной вакцинации для работников некоторых сфер. Зато самые стойкие получают укол уже в день обращения.

Псков: ТЦ «Империал», «Акваполис», «Фьорд» (с 10 до 20 часов), мобильный ФАП на парковке у «Леруа Мерлен» (с 10 до 15 часов).

Великие Луки: ТЦ «Апельсин» (с 10 до 20 часов по будням, с 11 до 14 часов в выходные).

А что в поликлиниках?

В поликлиниках очереди поменьше, но они есть. И сделать прививку сразу нельзя, только по записи, а вызова ждать придется от недели. Записаться можно на «Госуслугах» или по телефонам 8 (8112) 29-90-28 (для Пскова), 29-94-04 (для Великих Лук).

Какие документы брать?

Для получения прививки от коронавируса нужны паспорт, полис и СНИЛС. Согласие на медицинское вмешательство оформят уже на месте.

Кто должен привиться обязательно?

Постановление регионального управления Роспотребнадзора и указ губернатора предписывают 60% вакцинацию государственных и муниципальных служащих и сотрудников подведомственных предприятий, а также работников общепита, торговли, сферы бытовых услуг, предоставления спортивных и оздоровительных сервисов, услуг красоты, образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта, ЖКХ, культуры, досуга и развлечений. До 26 июля руководители организаций должны отчитаться по форме о вакцинации сотрудников первым компонентом (или однокомпонентной вакциной), до 16 августа — вторым компонентом. Куда высылать сведения, для каждой сферы подробно расписано в указе губернатора от 28 июня.

Как получить доступ к другим вакцинам?

В Псковской области до недавнего времени прививали не только «Спутником V», но и вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Считается, что две последние переносятся легче (но и защиту дают на менее длительный срок). До введения обязательной вакцинации этих препаратов в области хватало. Жители региона рассказывают, что медики спрашивали, какую вакцину предпочитает пациент. Сейчас есть только «Спутник V». Поставки «КовиВака» ожидаются в течение июля.

«На сегодняшний день, - сказал губернатор Михаил Ведерников в прошлом еженедельном обращении, - объем производства двух других вакцин пока небольшой. Во многих регионах, как и в Псковской области, есть на сегодняшний день только «Спутник». Я уже договорился, небольшая доза «КовиВака» — порядка 800 вакцин — должна прийти в Псковскую область в течение двух-трех недель. Ее направят для тех, у кого имеются противопоказания к основной вакцине».

Выбрать самостоятельно больше будет нельзя, «КовиВак» уколят только по назначению терапевта. Среди показаний — хронические заболевания, в том числе, в стадии ремиссии.

Почти 64 тысячи жителей региона полностью завершили вакцинацию.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова