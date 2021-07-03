Общество

Лишь один человек сдал ЕГЭ на 400 баллов в 2021 году

Один участник сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов в 2021 году. Это следует из презентации Рособрнадзора, которую представил глава ведомства Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС 6 июля.

На 300 баллов ЕГЭ сдали 16 человек, на 200 баллов — 409.

За нарушения с экзаменов в этом году удалили 939 человек. «У нас цифры стабильные по годам - около тысячи человек удаляется во время экзамена за использование всевозможных различных ухищрений. Я думаю, больше времени нужно было потратить на подготовку, чем искать лазейки в ЕГЭ. Результат был бы совершенно другой», - цитирует ТАСС Анзора Музаева.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходил с 31 мая по 2 июля, дополнительный пройдет с 12 по 17 июля.