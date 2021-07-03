Общество

Расширены возможности участников публичных слушаний

Участники общественных обсуждений и публичных слушаний в сфере градостроительства, прошедшие идентификацию, могут вносить свои предложения и замечания в адрес организатора онлайн. Как сообщили в пресс-службе Государственной Думы РФ, 1 июля вступил в силу закон, по которому участники слушаний смогут вносить свои предложения онлайн.

Это можно будет сделать в период размещения проекта, который будут рассматривать на публичных слушаниях, и проведения его экспозиции.

Обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях подлежат проекты:

генпланов поселений (городского округа), проекты о внесении изменений в генпланы поселений (городского округа);

правил землепользования и застройки поселений (городского округа), проекты о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселений (городского округа);

планировки территорий и проекты межевания территорий;

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

правил благоустройства территорий.

Этим же документом устанавливается обязательное выделение подзон на приаэродромных территориях. Это позволит защитить людей от негативного воздействия шума самолетов. Речь идет о несоответствии эквивалентного уровня звука, возникающего из‑за полетов, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

На приаэродромной территории выделят семь подзон. Для седьмой подзоны предусмотрен ряд ограничений по использованию земельных участков — например, идет речь о запрете возводить, реконструировать, эксплуатировать отдельные виды объектов капстроительства. Однако эти ограничения не распространят на участки, права на которые возникли до выделения подзоны.