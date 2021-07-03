Общество

Концертный зал в старинном здании в Великих Луках отремонтируют почти за 2 млн рублей

Помещения концертного зала в здании бывшего второго городского училища (1911) в Великих Луках отремонтируют почти за 2 млн рублей. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Здание является объекта культурного наследия регионального значения, располагается по адресу: улица Ботвина, 12.

Подрядной организации предстоит демонтировать существующие конструкции полов и сцены, деревянную обшивку низа стен, дверные блоки в помещении зала, а также произвести монтаж новых конструкций полов и сцены, новой обшивки низа стен, обшивки радиаторов отопления ограждений для обеспечения безопасности на сцене, новых дверных блоков.

Электронный аукцион по определению подрядчика состоится 15 июля. Срок выполнения работ — в течение 60 календарных дней после заключения контракта.

Максимальная (начальная) цена контракта — 1 млн 805 тысяч 959 рублей. Источник финансирования — бюджет муниципального образования «Город Великие Луки».