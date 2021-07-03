Общество

В Псковской области названы имена лучших учителей в 2021 году

В Псковской области определены лауреаты конкурса на звание лучших учителей региона в 2021 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, ими стали преподаватель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 2 города Пскова Анастасия Димитриева, учитель информатики Великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской Андрей Филинов, педагог изобразительного искусства Центра образования Опочецкого района Майя Шершнева и учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 50 города Дно Олеся Кириллова. Все преподаватели имеют высшую квалификационную категорию и большой стаж педагогической работы в региональных учреждениях образования.

Итоги конкурса подведены на заседании конкурсной комиссии по отбору лучших учителей образовательных организаций Псковской области, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, получивших общественное признание. Оно прошло во вторник, 6 июля, под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

Всего для участия в конкурсе в 2021 году были поданы более 20 заявок от педагогов городских и сельских школ из 13 муниципалитетов. Из них большинство от преподавателей таких дисциплин, как «русский язык и литература», «иностранный язык», «физическая культура» и «информатика».

Оценивали работы педагогов конкурсная и общественная экспертные комиссии. Кроме того, на региональном образовательном портале было организовано общественное обсуждение деятельности участников конкурса лучших учителей, в котором приняли участие около 800 человек.

Все четверо победителей конкурса получат федеральную премию в размере 200 тыс рублей. Еще 6 педагогов будут отмечены региональной премией в размере 100 тыс рублей.

С 2006 по 2020 год участие в конкурсе лучших учителей Псковской области приняли около 780 человек, 226 из них стали абсолютными победителями. За это время из федерального бюджета на премии поддержки лучшим учителям Псковской области выделено более 27 млн рублей. Областная поддержка, которая оказывается с 2010 года, составила15,6 млн рублей.