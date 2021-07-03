Общество

1218 складных ширм изготовили для избирательных участков в Псковской области

При подготовке к Единому дню голосования особое внимание уделяется техническому оснащению избирательных участков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии Псковской области, важно оборудовать место проведения таким образом, чтобы обеспечивалось соблюдение тайны голосования, а также максимальное удобство для реализации избирательных прав.

Избирательной комиссией Псковской области были изготовлены складные ширмы для проведения выборов легитимно и комфортно для избирателя.

Каждая участковая избирательная комиссия будет оснащена двумя складными ширмами. Данное оборудование может служить альтернативой кабин для голосования и использоваться для голосования вне помещения для голосования. Всего изготовлено 1218 складных ширм.

Также в связи с неблагоприятной санитарно- эпидемиологической обстановкой использование складной ширмы являются одной из мер профилактики рисков, связанных с распространением COVID-19 и соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора при организации работы избирательных комиссий.