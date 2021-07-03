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Общество

Променад с зонами отдыха вдоль берега Чудского озера появится в Самолве

06.07.2021 20:03|ПсковКомментариев: 1

Променад с зонами отдыха вдоль берега Чудского озера появится в Самолве. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров посетил строительную площадку мемориального комплекса святого благоверного князя Александра Невского в деревне Самолва Гдовского района. Максима Егорова в его рабочем визите сопровождал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Они проинспектировали ход строительства. Псковский губернатор выразил пожелание обустроить на территории комплекса променад с зонами отдыха вдоль берега озера.

Кроме того, глава региона обратил внимание на необходимость обустроить детскую площадку для отдыха детей туристов и местных жителей. Михаил Ведерников подчеркнул, что это должны быть не обычная детская площадка, которая есть в каждом дворе. Она должна сочетать оформление в историческом стиле с новыми спортивными снарядами для воркаута и волейбольной площадкой. Михаил Ведерников порекомендовал обратить внимание на площадку в паломническом центре владыки Тихона.

По словам главы Самолвовской волости Ярослава Морозова, на данный момент рабочие уже провели на объект канализацию и электрические коммуникации. Сейчас строители отсыпают холм высотой 6 метров для монумента установки монумента. Впереди - заливка фундамента памятника из 1500 кубометров бетона.

Особо глава волости отметил, что удалось достичь взаимопонимания с местными жителями, ведь изначально многие из них негативно относились к стройке из-за пришедшей в негодность дороги. Также Ярослав Морозов добавил, что администрация волости решила вопрос с привозом продуктов и вывозом мусора из деревни по графику - 2 раза в неделю. Кроме того, до деревни стал чаще ходить автобус.

На вопрос Михаила Ведерникова о возможном появлении элитной застройки рядом с монументом представители администрации волости ответили отрицательно.

«Нам с вами предстоит большая работа. В этом году на Гдовский район Министерство обороны выделило 162 миллиона рублей: 50 - на Гдов, 50 - на Кобылье городище и 50 - на Самолву. То, что мне сейчас показывали, меня не устраивает. Давайте вместе сделаем так, чтобы поселок выглядел хорошо. 50 миллионов - это большие деньги. На них нужно отремонтировать подъезды, заборы, фасады домов. Важно благоустроить все так, чтобы и людям здесь было жить приятно, и туристам хотелось сюда приезжать», - резюмировал псковский губернатор.

Теги: #Гдовский район #губернатор #Самолва
Источник: Псковская Лента Новостей
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