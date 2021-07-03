Общество

В Пскове началась углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19

В Пскове началась углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19. Как сообщается в группе В Контакте «COVID-19 Псковская область» со ссылкой на комитет по здравоохранению области, медорганизации начали приглашать граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, на углубленное обследование.

Пройти углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке смогут:

✔ Граждане, перенесшие COVID-19, при наличии двух и более хронических неинфекционных заболеваний (приоритет 1-го уровня).

✔ Граждане, перенесшие новую коронавирус, при наличии не более одного сопутствующего хронического неинфекционного заболевания или его отсутствие (приоритет 2-го уровня).

✔ Граждане, не обращавшиеся в медицинскую организацию более 2 лет (приоритет 3-го уровня).

✔ И все остальные жители региона, которые не подпадают под эти пункты.

Переболевшим коронавирусной инфекцией дополнительно будет определяться уровень сатурации (всем пациентам при снижении сатурации 94% и менее, показано проведение КТ и ЭХО-кардиографии в рамках второго этапа диспансеризации) и другие обследования.