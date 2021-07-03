Общество

Михаил Ведерников посетил лагерь волонтеров в Самолве

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с начальником управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Натальей Плявинской посетили волонтеров культуры в Самолве. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня специальный лагерь в Самолве собрал около 50 волонтеров культуры для подготовки Самолвы к празднику 800-летия святого благоверного князя Александра Невского.

«Пока подрядчик не приступил к ремонту дороги, волонтеры благоустраивали территорию по инициативе местных жителей. Они убрали лишние деревья и привели в порядок летнюю эстраду. Теперь им предстоит расчистка дороги, покос и другие подготовительные работы к расширению дорожных полос», - рассказала Наталья Плявинская.

Летняя смена собрала волонтеров из северо-западных регионов России, а также из Оренбурга, Татарстана и ряда других. Проживают волонтеры в самолвовской школе.

Михаил Ведерников пообщался с иногородними ребятами. Они хорошо отозвались об условиях проживания и качестве питания и отметили, что им предстоит много работы. Псковский губернатор договорился поддерживать с ними связь через организаторов смены.