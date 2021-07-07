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Общество

Более 140 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

07.07.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

144 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области по состоянию на 6 июля. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 40 697 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Динамика роста числа новых случаев показывает, что пик заболеваемости еще впереди. Ближайшие недели будут особенно сложными», - отметил глава региона.

За сутки от коронавируса в регионе избавился 71 пациент (всего 33 672). Скончались 487 человек. Кроме того, в Псковской области провели 1 557 тестов на коронавирус (всего 427 193).

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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