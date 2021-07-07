Общество

Более 140 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

144 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области по состоянию на 6 июля. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 40 697 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Динамика роста числа новых случаев показывает, что пик заболеваемости еще впереди. Ближайшие недели будут особенно сложными», - отметил глава региона.

За сутки от коронавируса в регионе избавился 71 пациент (всего 33 672). Скончались 487 человек. Кроме того, в Псковской области провели 1 557 тестов на коронавирус (всего 427 193).