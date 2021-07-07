Общество

Более 90 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19

91 160 жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, 6 июля привились 1 988 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Завершили вакцинацию от коронавируса 64 294 человека, за сутки – 531. «Вакцинация идет хорошими темпами. Шансы победить коронавирус есть! Спасибо всем, кто делает выбор в пользу сохранения здоровья», - отметил глава региона.

В настоящее время использовано 88,8% поступившей вакцины.