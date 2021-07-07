Общество

Летно-тактическое учение военно-транспортной авиации началось в Псковской области

Полковое летно-тактическое учение (ЛТУ) военно-транспортной авиации началось в Псковской области под руководством командира соединения гвардии полковника Игоря Матвеева. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

В учениях принимают участие более 10 военно-транспортных самолетов Ил-76. Мероприятие проводят в соответствии с планом боевой подготовки. В ходе учения экипажам ВТА предстоит выполнить практическое десантирование более тысячи военнослужащих Воздушно-десантных войск.

Основные цели учения – поддержание натренированности летного состава, совершенствование навыков экипажей при выполнении полетов в боевых порядках, а также подготовка молодого летного состава.

В рамках мероприятия привлекают весь летный и инженерно-технический состав полка, а также специалистов тылового обеспечения и связи.