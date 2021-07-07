Общество

В Москве сообщили о состоянии подростков, получивших первую дозу вакцины «Спутник V»

Более 20 подростков в Москве уже получили первую дозу вакцины «Спутник V» в рамках испытаний. Все они чувствуют себя хорошо, у двух повысилась температура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«В понедельник в Москве стартовало клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Перед прививкой участники обязательно проходят тщательное медицинское обследование, которое включает в себя ПЦР-тестирования. Вчера начался процесс первых вакцинаций - 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 - в детской больнице имени З. А. Башляевой и 10 - в Морозовской детской больнице. За их состоянием следят медики, лишь у двух участников исследования отмечается небольшое повышение температуры, в целом все ребята чувствуют себя хорошо», - сказала Ракова.