Общество

Власти объяснили, почему водоем в лагере «Стремительный» непригоден для купания

Исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков объяснил, почему водоем в лагере «Стремительный» (Печорский район) непригоден для купания.

Фото: губернатор60.рф

Женщина на сайте губернатора отметила, что с 2019 года в детском лагере «Стремительный» не ведется работа по чистке местного пляжа, у детей отсутствует возможность искупаться в естественном водоеме — пляж для купания закрыт.

«Участок в загородном лагере "Стремительный" непригоден для купания из-за высокой заиленности и заболоченности водоема. Дно покрыто слоем ила толщиной не менее 1,5 м», - ответил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Он подчеркнул, что вода в водоеме не соответствует по бактериологическим показателям санитарно-гигиеническим нормам и требованиям (экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний от 25 мая 2021 года № 6933).

«Балансодержателем лагеря неоднократно проводилась очистка водоема, завозился песок, но данные меры неэффективны, так как в течение нескольких недель в стоячей воде песок замещается илом и зарастает растительностью, а вода начинает «цвести» от обилия микроорганизмов», - объяснил он.