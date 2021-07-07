На псковском пляже добровольцы спасли манекен

Практическое занятие для студентов Псковского агротехнического колледжа, состоящих во всероссийском студенческом корпусе спасателей по спасению пострадавшего, провел представитель регионального отделения Псковской области ВСКС Александр Курамшин. Мероприятие прошло 6 июля на акватории реки Великой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
Практические занятия со студентами спасатели проводят регулярно, однако, в летнее время эта работа активизируется, так как увеличиваются риски, связанные с происшествиями на воде.
«Прошедшие специальную подготовку студенты-добровольцы будут хорошим подспорьем для спасателей», - подчеркнули в МЧС.
В ходе занятия ребята на манекене отрабатывали навыки оказания первой помощи, тренировались бросать спасательный круг и «конец Александрова», а также практиковались в транспортировке уставшего пловца до берега.
«Тренировка оказалась полезной не только для самих студентов-спасателей, но и для других отдыхающих. Дети с интересом подходили к ребятам и, затаив дыхание, наблюдали за их действиями. А потом и сами изъявили желание попытаться оказать помощь пострадавшему. Но не только детей заинтересовала тренировка студентов-спасателей, другие отдыхающие также стали подходить к тренирующимся ребятам и просить показать им, как правильно оказать первую помощь», - рассказали в ведомстве.