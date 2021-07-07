Общество

Великолучанин оплатил 119 тысяч рублей долга по налогам и сборам после ареста имущества

Житель Великих Лук оплатил крупную задолженность после ареста имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

У судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по налогам и сборам на сумму в 141 тысяч рублей. От общей суммы задолженности мужчина выплатил только 22 тысячи рублей. На конец июня текущего года остаток долга составлял 119 тысяч рублей.

Судебные приставы установили, что в собственности у великолучанина находятся два автотранспортных средства и полуприцеп. В качестве обеспечительной меры сотрудник органа принудительного исполнения составил акт описи и ареста данного имущества должника. Мужчине разъяснили, что в случае неуплаты долга автотранспортные средства направят на принудительную реализацию.

Чтобы не лишиться своего имущества, мужчина оплатил весь свой долг по налогам и сборам. Аресты с имущества сняли.

«Напоминаем, что если вы не хотите применения к себе мер судебных приставов, проверяйте себя заранее на долги на официальном сайте управления ФССП России по Псковской области через сервис "Банк данных исполнительных производств". Оплатить свой долг можно через сайт или распечатать квитанцию и оплатить ее в любом банковском терминале региона», - обратились в ведомстве к жителям региона.