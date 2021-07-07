Общество

Невельские учителя победили во всероссийской акции с лучшей добровольческой инициативой

Педагоги гимназии города Невеля Маргарита Еникеева и Полина Макарова стали лауреатами Всероссийского этапа заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Лучшая добровольческая инициатива». Акция проходила с 16 мая по 30 июня при поддержке Минпросвещения РФ. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте регионального комитета по образованию.



Основной целью акции является формирование навыков здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи через активное использование ценностей физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.



Акцию проводили в шести номинациях. На всероссийский этап поступило более 200 конкурсных работ из 50 субъектов Российской Федерации. От Псковской области в акции приняли участие гимназия города Невеля, Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность» и средняя общеобразовательная школа № 2 города Великие Луки.



Победителей и призеров акции наградят грамотами Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания.