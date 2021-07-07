Общество

Порхович оплатил 200 тысяч рублей долга из-за запрета регистрации земельного участка

В Порхове судебные приставы добились от должника выплаты задолженности на 200 тысяч рублей после выноса запрета на регистрационные действия в отношении земельного участка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Житель Порхова задолжал по платежам за газ, тепло, электроэнергию и жилую площадь 200 тысяч рублей. Рассчитаться с долгами он не торопился.

Тогда судебные приставы временно ограничили его в выезде за пределы России и запретили проводить регистрационные действия с земельным участком. Как оказалось, порхович именно в это время готовил участок к продаже, а потому поспешил избавиться от запрета. Он изыскал всю необходимую сумму для оплаты и перечислил деньги на депозитный счет отделения судебных приставов.

После этого сотрудники УФССП сняли ограничения и запреты с мужчины.