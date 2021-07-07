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Общество

Порхович оплатил 200 тысяч рублей долга из-за запрета регистрации земельного участка

07.07.2021 13:53|ПсковКомментариев: 0

В Порхове судебные приставы добились от должника выплаты задолженности на 200 тысяч рублей после выноса запрета на регистрационные действия в отношении земельного участка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Житель Порхова задолжал по платежам за газ, тепло, электроэнергию и жилую площадь 200 тысяч рублей. Рассчитаться с долгами он не торопился.

Тогда судебные приставы временно ограничили его в выезде за пределы России и запретили проводить регистрационные действия с земельным участком. Как оказалось, порхович именно в это время готовил участок к продаже, а потому поспешил избавиться от запрета. Он изыскал всю необходимую сумму для оплаты и перечислил деньги на депозитный счет отделения судебных приставов.

После этого сотрудники УФССП сняли ограничения и запреты с мужчины.

Теги: #УФССП России по Псковской области #долг #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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