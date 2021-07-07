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Елена Полонская: Работа гордумы живая, оперативная и динамичная

Работа Псковской городской Думы живая, оперативная и динамичная. Такое мнение высказала глава города Пскова Елена Полонская в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 7 июля.

Глава областного центра подчеркнула, что ни один вопрос, вынесенный на сессию гордумы, не был сорван.

Елена Полонская рассказала, что 2020 год был годом встреч и взаимодействия с жителями города, несмотря на пандемию. Также она обратила внимание на то, что в прошлом году городская Дума своевременно принимала решения для качественной работы администрации Пскова, структурных подразделений и жизнедеятельности всего областного центра.

Также глава города прокомментировала свой отчет о работе в 2020 году. «Отчет прошел в конструктивном русле. Мы готовились. Готовились все депутаты городской Думы», - сказала она.

«Переживала. Волновалась. Но очень искренне благодарна и оппозиции за конструктивный диалог, и депутатам городской Думы, которые поддержали мой отчет. Было волнительно, но Денис Олегович Иванов (руководитель фракции «Единой России» в гордуме — ред.) умеет разрядить обстановку», - добавила Елена Полонская.

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Напомним, после отчеты главы города Денис Иванов подарил Елене Полонской котенка.