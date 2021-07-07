Общество

Елена Полонская: Астрологам не верю, к гадалкам не езжу

Глава города Пскова Елена Полонская заявила, что не верит астрологам.

«Астрологам не верю, к гадалкам не езжу, - отметила она в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. - У меня свой духовный отец — это отец Владимир в Любятово. Все жители города это прекрасно знают. Это тот человек, которому я могу всегда прийти за советом, получить ценный и важный совет».

Елена Полонская рассказала, что когда была ее инаугурация, кто-то из жителей города принес ей вырезку из газеты, в которой говорилось о том, что «когда-то Павел Глоба предвещал Пскову женщину, примерно похожую на меня. «Это было единственное астрологическое предсказание в моей жизни», - добавила она.