Общество

Елена Полонская анонсировала большую кампанию по вакцинации от COVID-19 в Псковской гордуме

Глава города Пскова Елена Полонская в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове анонсировала большую кампанию по вакцинации от коронавируса в Псковской городской Думе.

«В понедельник (12 июля — ред.) в Псковской городской Думе пройдет большая кампания по вакцинации. Более 50 человек записаны. Ровно в 14.00 глава Пскова, ее заместители, депутатский корпус, помощники депутатов, а также члены наших семей будут прививаться "Спутником V" от новой коронавирусной инфекции», - рассказала она.

Кроме того, глава областного центра рассказала об обращениях, связанных с коронавирусом, которые поступают ей в социальных сетях: «"ВКонтакте" более 100 обращений приходит за ночь в мой адрес. И я читаю обращения, которые приходят мне каждую ночь: "Помогите, мой папа умирает". Через два часа принимаем меры с комитетом по здравоохранению, с врачами. Перевозим папу из одной больницы в другую. Потом приходит следующее сообщение: "Мой папа умер". И такие обращения, когда наши жители, к сожалению, теряют родных и близких, ночью читаю очень часто. Это читать очень больно. Я переживаю вместе с жителями нашего города за утрату родных и близких».

Обществу по силам остановить распространение коронавируса, подчеркнула Елена Полонская, имея ввиду вакцинацию.