Общество

Псковскую межрайонную больницу перепрофилируют под COVID-центр

Псковскую межрайонную больницу перепрофилируют под COVID-центр с 12 июля. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на встрече с губернатором, пишет официальный Telegram-канал региона.

«Будем планировать с понедельника перепрофилировать всю Псковскую межрайонную больницу», - отметила Марина Гаращенко. На базе учреждения планируется развернуть 120 койко-мест.

По ее словам, каждый день поступает от 50 до 70-75 инфицированных коронавирусом пациентов. «В основном поступают люди, которые заболели ранее. Прослеживаем цепочку, что они не обращались к медицинским работникам», - сказала Марина Гаращенко.

60 дополнительных коек уже развернули в межрайонной больнице Великих Лук, добавила председатель комитета.

В пресс-службе администрации региона сообщили, что и в Пскове, и в Великих Луках будет организован высокий оборот коечного фонда, отметила она. Так, все поступающие будут направляться в Псковскую областную инфекционную больницу для полной диагностики. Новые развернутые места будут ориентированы на долечивание пациентов с коронавирусом.