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Общество

День города Пскова-2021: быть или не быть?

07.07.2021 15:35|ПсковКомментариев: 1

Весь июль в Псковской области празднуются памятные дни городов и поселков, в том числе 23 июля - День города Пскова. Обычно готовиться к нему начинали за пару месяцев, а то и раньше. Жители гадали, приедет ли к ним на праздник какая-нибудь звезда, будет ли фейерверк, во сколько обойдется шашлык на центральной площади. Однако на горло песне наступил COVID. Неужели и в этом году Псков останется без гуляний, песен и салюта?

Праздник онлайн

В региональном Управлении Роспотребнадзора на наш вопрос о перспективах проведения Дня города в Пскове сообщили, что муниципалитет еще не обращался с подобными заявками. В свою очередь, в администрации города ждут некоего решения со стороны области: до 31 июля действует противовирусный указ губернатора, согласно которому при проведении крупных массовых мероприятий численностью более 30 человек, кроме религиозных мероприятий, концертов, спектаклей и показов, необходим один из трех документов от каждого участника - сертификат о пройденной вакцинации, недавний ПЦР-тест или документ, подтверждающий наличие антител.

В такой ситуации сложно представить проведение масштабных концертов на Октябрьской площади, как это было в прошлые годы. Собственно, недавние новости об отмене международного фестиваля живой музыки «Добрый рок» в Пскове стали в этом смысле знаковыми: карнавалов не будет.

В городском управлении культуры нам сообщили, что ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 23 июля, будет проведен в библиотеках и учреждениях, но, скорее всего, преимущественным форматом станет онлайн - как и 9 мая. Например, традиционный праздник «О, Псков мой, город-книгочей!», который ежегодно в Сквере 60-летия Октября проводила Централизованная библиотечная система Пскова, пройдет дистанционно. Об этом нам сообщили в Центральной городской библиотеке.  

В афишах Городского культурного центра замечено пока лишь одно мероприятие, которое связано с торжественным днем: 25 июля в 16.00 на сцене ГКЦ выступит Народный коллектив студии циркового искусства «Псковский цирк». Жонглеры, акробаты, воздушные гимнасты и эквилибристы перевоплотятся в жителей древней Руси и расскажут историю Пскова с первого упоминания в летописи. Билеты уже есть в продаже - с учетом 50%-ной заполняемости зала.

Любителей ремесленных ярмарок на набережной Великой и общепита также просят не беспокоиться. В администрации Пскова подтвердили: на данный момент никаких торговых рядов и общепита в привычных для горожан праздничных локациях не планируется. 

А салют?

Конечно, одним из самых красочных событий Дня города был и остается праздничный салют. В настоящее время в администрации города не могут однозначно ответить на вопрос, увидят ли жители и гости города красочные взрывы фейерверка.

Торги на проведение салюта состоялись в апреле этого года. Сумма контракта - 1 236 066,67 рублей, даты, на которые было запланировано применение пиротехники, - 9 мая и 24 июля. Поставщик - ООО «Пиротехническая коллекция», снизившее цену до 870 000 рублей.

Полностью от идеи проведения салюта в администрации не отказываются, но окончательное решение будет приниматься на уровне области, подчеркнули в управлении культуры города.

Надежда на то, что 24 июля в псковском небе все же расцветут разноцветные всполохи, есть, но, следует признать, достаточно призрачная. Вот что говорил в обращении к жителям региона губернатор Михаил Ведерников 8 мая: «Парад Победы и все концертные мероприятия в культурных центрах проводятся только по пригласительным и не предполагают массового участия зрителей. Праздничный салют также перенесен на более поздний срок. Возможно, проведем его летом, в день освобождения города Пскова».

А теперь сравним коронавирусную статистику «тогда» и «сейчас». По данным на 8 мая, всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 36731(+57), выздоровело – 28704 (215), умерло – 361(+0). На 7 июля подтвержденных случаев заражения - 40697 (+144), выздоровело – 33672 (71), умерло – 491 (+4), в регионе разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом. Не сложно заметить, что показатели заражения и смертности выросли, причем ощутимо.

Здесь вновь не можем не процитировать главу региона (видео от 8 мая): «Что касается салюта, мы увидели по майским праздникам, что риск выхода большого количества людей на улицу во время салюта слишком велик. Поэтому мы приняли решение салют перенести, как и большое количество очных мероприятий».

Важнейшее из искусств

Пожалуй, единственным ярким событием предстоящего Дня города в Пскове обещает стать Международный кинофестиваль «Западные ворота», который пройдет с 22 по 24 июля. Веяние времени: посетить показы смогут жители и гости Псковской области, прошедшие вакцинацию от коронавируса или имеющие документ, подтверждающий наличие антител. Вход - бесплатный.

В этом году фестиваль представит кинопрограммы, куда войдет порядка 50 отечественных и зарубежных кинокартин. Будут задействованы несколько площадок: кинотеатры «Смена», «Победа», Псковская филармония, креативное пространство «Лофт» и открытые площадки города: «Автокинотеатр Fjord plaza», «Кино на стене» - сеансы во «Дворе Подзноева», программа Open Air «Кино в мешках - в «Палатах Постникова».

Главная программа - международный конкурс, в нем примут участие фильмы из Германии, Польши, Дании, Швеции, Латвии и российская лента «Серебряные коньки» Михаила Локшина. Подготовлена программа военных фильмов в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны: «Три дня до весны», «Спасти Ленинград», «Блокадный дневник», «Подольские курсанты», «Калашников», «Зоя». Появились новые программы - «Фильмы для детей» и конкурс короткометражного кино.

Кроме того, в программе фестиваля появятся новые разделы – «Фильмы для детей» и «Конкурсная программа короткометражного кино». Также в рамках фестиваля запланированы специальные показы, выставки и ретроспективы. В частности, как рассказала директор Псковской филармонии Елизавета Барышникова, псковичи и гости города смогут посетить уличную выставку, посвященную фильмам, которые снимались на территории Псковской области. Выставка развернется в Палатах Постниковых.

Фестивальный Псков посетят многие известные деятели кино. В планах - встречи зрителей с актерами Светланой Немоляевой, Гошей Куценко. Фильм «Спасти Ленинград» представят сыгравшие в нем Анастасия и Мария Мельниковы. Фильмы «Подольские курсанты» и «Учености плоды» представит режиссер, продюсер Игорь Угольников. Пройдут мастер - классы режиссера Ивана Болотникова («Хармс», «Пальмира»), продюсера Олега Урушева («Franz + Polina», «Тобол»). А 22 июля состоится круглый стол на тему «Какие фильмы мы ждем?» с участием гостей фестиваля. Онлайн-трансляция будет проходить на портале «Культура.РФ».

С каждым днем Псков все ближе и ближе к своему 1118-летию. Наверное, в его возрасте уже не так и важно, как праздновать. Как говорится, было бы здоровье!

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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