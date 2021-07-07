Общество

Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле» не состоится в 2021 году

Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле» не состоится в Псковской области в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

«Понимая свою ответственность за безопасность участников мероприятий и проектов, реализуемых Псковским региональным отделением Союза писателей России, мы приняли решение не проводить фестиваль исторической поэзии "Словенское поле" в 2021 году», - говорится в сообщении.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что поэтический форум не прекращает свое существование. «Рано или поздно коронавирус отступит, пандемия закончится, мы снова соберемся в древнем Изборске на фестиваль исторической поэзии "Словенское поле" и будем проводить его далее из года в год», - добавили в региональном отделении Союза писателей России.