Общество

Псковским предпринимателям предлагают взять в аренду муниципальное помещение

На сегодняшний день одной из наиболее значимых мер государственной поддержки предпринимателей является предоставление муниципального имущества в аренду, а также возможность преимущественного права выкупа, если аренда осуществляется более трех лет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН заявил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков.

По его словам, на данный момент в городе есть 29 объектов муниципального имущества общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. 18 из них уже передали предпринимателям, 2 закреплены за МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», а 9 свободны и могут быть предоставлены начинающим бизнесменам.

Пустующие помещения находятся по адресам:

улица Юбилейная, 44 (порядка 15,1 квадратных метров)

Рижский проспект, 7/31а (историческое здание на «Четырех углах», внутри — пять помещений разной площади, в том числе более 100 квадратных метров)

улица Школьная, 2 (порядка 48,5 квадратных метров)

улица Профсоюзная, 3 (порядка 55,5 квадратных метров).

«В случае, если в процессе пандемии в государстве применяются какие-то законы, инициативы по облегчению, например, арендной платы (для малых и средних предпринимателей - ред), то частным владельцам зданий администрация может лишь советовать последовать требованиям этих инициатив, а в муниципальных зданиях она будет обязана следовать этим требованиям», - пояснил он.

Кроме того, предпринимателям предоставляют преимущественное право выкупа помещения при условии длительной аренды без торгов по оценочной стоимости помещения.