Общество

Роспотребнадзор предложил проводить конкурс по отнесению регионов к свободным от COVID-19

Роспотребнадзор предложил провести конкурс среди регионов России по отнесению к территориям, свободным от коронавируса, а также поощрять победителей средствами из федерального бюджета. Соответствующий документ опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту постановления, конкурс предлагается проводить каждый квартал, его организатором является Роспотребнадзор. Итоги конкурса будет подводить федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.

Для проведения конкурса Роспотребнадзор разработает специальные методологические рекомендации. Средства господдержки регионам будут предоставлены из федерального бюджета.