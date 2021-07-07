Общество

Мишустин поручил обновить модель вакцинации россиян от коронавируса

Глава правительства Михаил Мишустин поручил руководителям Роспотребнадзора и Минздрава изменить модель вакцинации населения с учетом цели достичь уровень коллективного иммунитета к коронавирусу не менее 80%, передает РБК со ссылкой на сайт кабмина.

Премьер поручил актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения, имея в виду необходимость:

достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80–90%;

вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России;

ревакцинации россиян с учетом рисков вирусных мутаций.

Соответствующее поручение Мишустин дал главе Роспотребнадзора Анне Поповой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Премьер попросил их предоставить расчеты уже к 8 июля.

Ранее в модель вакцинации населения не включались пункты о прививках для иностранцев и ревакцинации россиян. Кроме того, до этого правительство ставило задачу достижения коллективного иммунитета при вакцинации 60% населения. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что приблизительный период достижения коллективного иммунитета — сентябрь этого года. Но в конце июня в Кремле заявили, что добиться нужных показателей в срок не получится.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявляла, что без вакцины против коронавируса третья волна COVID-19 в России была бы неизбежна. По математическим моделям, которые не учитывают вакцинацию, третья волна ожидается в мае, а ее пик придется на октябрь 2021 года, отмечала она.