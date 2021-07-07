Общество

Почему 1 сентября моглинские первоклассники пойдут в ясли?

Первый раз в первый класс отправятся новоиспеченные школьники в Моглино одним сентябрьским утром. Но вместо школьных коридоров и просторных классов их ожидает возвращение в ясли. Почему школа оказалась мала для нового поколения школьников? Какой выход найдет учебное заведение, неожиданно оказавшееся слишком востребованным? Ответы на эти вопросы искал корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первоклассники прибывают, а кабинетов для занятий больше не становится - с такой проблемой столкнулась сельская школа в Моглино. По словам мамы одного из первоклассников, Ольги Федоровой, в конце мая на родительском собрании администрация школы собиралась формировать два класса: один - на 20 человек и второй - на 17. Однако в течение июня желающих учиться становилось все больше и больше, а здание школы оказалась не резиновым.

«Этим летом школа выпустит один 11-й класс, а значит, на его место они могут принять один первый. Но только один. Второй набор первоклассников некуда посадить - в школе не хватает помещений. Поэтому администрация школы и районное управление образования нашли выход - отправить детей обратно в детский сад», - поделилась мама первоклассника.

Комиссия из 4 родителей, депутата ЛДПР Валерия Колтакова, заведующего детским садом, директора школы и представителей районного управления образования отправилась бдительно осматривать будущие классы и пришла в возмущение.

«На стенах плесень, полы гнилые, а помещения холодные!», - негодовали родители. Некоторые из них даже оперативно нашли другую школу для своего ребенка. Оно и понятно - изучать царство грибов не по страницам учебника, а по ближайшей стене - перспектива так себе.

Понимая праведный родительский гнев, администрация школы и управление образования предложили альтернативу - помещение яслей, где условия объективно лучше, а после ремонта станут совсем хорошими. Оказавшись в безвыходной ситуации (не бросать же школу еще до начала обучения в ней) родители согласились вновь привести детей в ясли.

Директор Моглинской средней школы Владимир Дмитриев не отрицает: школа рассчитывала на такой приток детей и планировала открывать два первых класса, хотя возможности для этого ограничены, и школа уже давно нуждается в пристройке для отделения начальных классов.

«Все хорошо знают о нашей ситуации, вплоть до депутатов района, местной администрации и управления образования. Вопрос с пристройкой решаю не я», - подчеркнул директор, оказавшийся в заложниках между родительскими претензиями и невозможностью раздвинуть школьные стены.

Не идет на попятную и главный специалист районного управления образования Татьяна Федорова: действительно, в ближайшие 3-4 года первоклассников будет только больше, но потом количество детей ведь пойдет на спад.

Вопреки мнению родителей о том, что ситуация в сельской школе никого из представителей власти не волнует, в управлении образования отмечают: заявка на организацию пристройки уже направлена в адрес главы района и даже в региональный комитет по образованию. Ну а пока пристройки «еще даже в планах нет», остается только один выход - переквалифицировать ясли в начальную школу.

«Родители согласились на этот вариант, поэтому за лето мы обустроим помещение, проведем косметический ремонт и отремонтируем крышу за счет районного бюджета. Кроме того, мы установим кабинки в туалетах и организуем зону питания. Еду детям будут приносить из соседнего детского сада», - прокомментировала Татьяна Федорова и добавила, что решение о таком размещении первоклашек позволяет не выводить учиться во вторую мену другие классы.

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«Это уже не первый опыт обучения нескольких классов в отдельном здании», - отметили в районном управлении образования.

Не первый опыт скоро может стать не вторым и даже перейти в традицию, убеждены родители. В этом году из детского сада выпустилось 46 детей, а в следующем их будет уже 70. Моглино и Неелово с каждым годом расширяются, и местных жителей с детьми из года в год здесь будет становиться только больше, говорят родители.

Не исключено, что в такой же ситуации однажды могут оказаться и другие сельские школы. Русская поговорка «слово - серебро, а молчание - золото» вряд ли сработает, считают родители моглинских первоклассников. Да и конвертировать слова в драгоценные металлы для скорейшего появления пристройки к школе тоже наверняка не удастся. Остается только надеяться...

Екатерина Мазепина