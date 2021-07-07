Общество

Более 13 км прибрежных территорий расчистили в Псковской области по нацпроекту

Более 13 километров береговой линии водных объектов Псковской области расчистили в ходе общероссийской акции «Вода России» в июне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В мероприятиях по очистке территорий приняли участие около 200 человек из 8 районов. Акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Администрации муниципалитетов совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами провели экологические субботники по уборке от мусора местных берегов рек и озер. Также они убрали прибрежную полосу от пластиковых бутылок, пакетов, банок и другого мусора.

Кроме того, в мае этого года жители региона приняли участие в уборке 9 км береговой линии водных объектов Псковской области.