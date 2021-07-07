Общество

В Псковской области возбудили первое уголовное дело, связанное с нарушениями в сфере борьбы с COVID-19

В Псковской области возбуждено первое уголовное дело, связанное с нарушением законодательства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отделением дознания МО МВД России «Невельский» расследуется уголовное дело по факту внесения подложных сведений в медицинскую документацию о проведении вакцинации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 327 «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Выявленный факт имел место в период с января по июнь текущего года в медицинском учреждении на территории города Невеля. В настоящее время в рамках проводимого расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.