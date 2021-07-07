Общество

Омбудсмен и облизбирком подписали соглашение о сотрудничестве

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и Избирательная комиссия региона подписали соглашение о сотрудничеств 7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Документ подписали председатель облизбиркома Игорь Сопов и омбудсмен Дмитрий Шахов.

«Сотрудничество и взаимодействие сторон является объединением усилий по популяризации института выборов, повышению уровня правовой культуры граждан, обеспечению открытости и гласности избирательного процесса, улучшению реального учета общественного мнения, привлечению внимания граждан к процессу подготовки и проведения выборов и референдумов различного уровня в Псковской области, по защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», — говорится в соглашении.

Отмечается, что Дмитрий Шахов и облизбирком уже не первый год взаимодействуют в ходе подготовки и проведения выборов, предупреждая нарушения избирательных прав граждан и обеспечивая соблюдение избирательного законодательства. Сотрудничество по подписанному соглашению направлено на организацию взаимного обмена информацией между сторонами.