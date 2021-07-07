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Общество

Архивисты опубликовали документ о зверствах нацистов в Псковской области

07.07.2021 22:21|ПсковКомментариев: 0

В Государственном архиве Псковской области хранится «Доклад об итогах учета ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками г. Пскову и Псковской области, об уничтожении мирных граждан в г. Пскове», датированный 1945 годом. Как сообщается в социальных сетях госархива, в докладе упомянуты некоторые из преступлений, о которых становятся известными новые детали.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«В том числе о массовых расстрелах, о сожжении тел убитых для сокрытия масштабов бесчеловечных преступлений, о проведенной эксгумации останков после освобождения. "Комиссией установлено, что расстрелы проводились на "Крестах" (3 километра от города), у Рижского железнодорожного моста, у Рогозина леса, близ поселка Андрохново, в районе бывшего Салотопенного завода (Салотопки, как его называло население)...". В последнем месте свидетели показали 17 ям-могил, "в которых найдены трупы мужчин, женщин и детей, павших жертвами кровавых расправ. Из братских могил было извлечено 19 детских, 29 женских и 55 мужских трупов. Эксгумированные трупы были подвергнуты судебно-медицинскому исследованию комиссии экспертов под председательством главного судебного медицинского эксперта Ленинградского фронта, подполковника медслужбы, профессора А. П. Владимирского, и в 48 случаях на трупах были обнаружены огнестрельные повреждения, преимущественно головы...» - говорится в сообщении.

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин подчеркнул, что у таких преступлений нет срока давности. «И молчать о них мы не имеем права», - отметил он.

На своей странице в социальных сетях руководитель архива разместил фото, сделанные в Пскове в 1944 году.

«Всмотритесь в эти снимки, датированные 1944 годом. Что вы видите? Сгоревшее здание, и у его стен странные, сложенные небольшими горками, вещи, - написал Валерий Кузьмин». - Только вдумайтесь — это личные вещи уничтоженных фашистами в Пскове детей, их матерей, их бабушек и дедушек. На территории современной Псковской области за годы оккупации были расстреляны свыше 42 тысяч человек, повешено — 776 человек, умерло от истязаний, пыток, было сожжено — более 7,5 тысяч человек. А теперь представьте — на фото лишь часть вещей, которые принадлежали псковичам, людям, бежавшим от войны через Псков и задержанным под тем или иным предлогом. Эти вещи были найдены в сараях у дома №50 по улице Советской, по этому адресу у фашистов размещались жандармерия и полевой суд. Уже после освобождения города были обнаружены "всего предметов одежды 2633 и частей изодранной одежды весом 870 килограммов" и 970 пар обуви мужчин, женщин и детей. По самым средним оценкам специалистов, уничтожены были не менее 10 тысяч человек. И это только одна чудовищная страница», - рассказал Валерий Кузьмин.

Напомним, сегодня, 7 июля, в Псковский областной суд было направлено заявление о признании фактов уничтожения людей на территории современной Псковской области в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцида национальных, этнических и расовых групп, представляющих собой население СССР. Документ направил прокурор Псковской области Иван Грибов по поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова.
В основу легли материалы об обнаружении массовых захоронений мирных жителей и военнопленных в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха «Раздолье» в Пскове и в лесу, расположенном между улицами Луговой и Пограничной в Пскове, а также архивные документы об этих преступлениях.

Теги: #Государственный архив Псковской области #Великая Отечественная война #геноцид
Источник: Псковская Лента Новостей
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