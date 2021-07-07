Архивисты опубликовали документ о зверствах нацистов в Псковской области

В Государственном архиве Псковской области хранится «Доклад об итогах учета ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками г. Пскову и Псковской области, об уничтожении мирных граждан в г. Пскове», датированный 1945 годом. Как сообщается в социальных сетях госархива, в докладе упомянуты некоторые из преступлений, о которых становятся известными новые детали.
Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области
«В том числе о массовых расстрелах, о сожжении тел убитых для сокрытия масштабов бесчеловечных преступлений, о проведенной эксгумации останков после освобождения. "Комиссией установлено, что расстрелы проводились на "Крестах" (3 километра от города), у Рижского железнодорожного моста, у Рогозина леса, близ поселка Андрохново, в районе бывшего Салотопенного завода (Салотопки, как его называло население)...". В последнем месте свидетели показали 17 ям-могил, "в которых найдены трупы мужчин, женщин и детей, павших жертвами кровавых расправ. Из братских могил было извлечено 19 детских, 29 женских и 55 мужских трупов. Эксгумированные трупы были подвергнуты судебно-медицинскому исследованию комиссии экспертов под председательством главного судебного медицинского эксперта Ленинградского фронта, подполковника медслужбы, профессора А. П. Владимирского, и в 48 случаях на трупах были обнаружены огнестрельные повреждения, преимущественно головы...» - говорится в сообщении.
Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин подчеркнул, что у таких преступлений нет срока давности. «И молчать о них мы не имеем права», - отметил он.
На своей странице в социальных сетях руководитель архива разместил фото, сделанные в Пскове в 1944 году.
Напомним, сегодня, 7 июля, в Псковский областной суд было направлено заявление о признании фактов уничтожения людей на территории современной Псковской области в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцида национальных, этнических и расовых групп, представляющих собой население СССР. Документ направил прокурор Псковской области Иван Грибов по поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова.
В основу легли материалы об обнаружении массовых захоронений мирных жителей и военнопленных в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха «Раздолье» в Пскове и в лесу, расположенном между улицами Луговой и Пограничной в Пскове, а также архивные документы об этих преступлениях.