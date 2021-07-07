Общество

Систему начисления страховых взносов на высокие зарплаты могут скорректировать в России

С 2022 года в России может измениться система начисления страховых взносов на высокие зарплаты. Правительство обсуждает вероятность повышения планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы по максимальному тарифу — 22%.

Сегодня взносы по полному тарифу (22%) в ПФР платятся с зарплат до 1,465 млн рублей в год (примерно 122 тыс. рублей в месяц). С превышения этой планки в Пенсионный фонд идет только 10%. При этом ее уровень сдвигается за счет ежегодной индексации и за пять лет, например, он вырос вдвое.

Если одномоментно и резко увеличить лимит, то вырастет объем поступлений в ПФР, пишет газета «Известия». При этом, по словам источников, конкретные параметры еще неизвестны, их предстоит установить. Также эта «донастройка» позволит реализовать запрос на социальную справедливость.

Впрочем, нельзя считать, что вопрос с повышением решен, уточнил один из источников. Проблема в том, что «поставив на бюджете ПФР небольшую заплатку сейчас, в будущем можно получить дыру за счет повышения пенсионных обязательств государства».