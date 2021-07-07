Общество

Эксперт: Жара отягощает течение коронавируса

Жара отягощает течение коронавируса и других заболеваний. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«В жару больше опасности заболеть, поскольку существуют риски переохлаждения, снижения иммунитета, отчего организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам, - цитирует его РИА Новости. - Также жара отягощает течение коронавируса, как и других заболеваний, поскольку она сама по себе большой стресс для организма. Поэтому прививку нужно сделать как можно скорее, без промедления, особенно людям, находящимся в группе риска, – имеющим хронические заболевания, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом».

Врач отметил, что болеющим людям особенно внимательно нужно относиться к температуре в помещении, чтобы она поддерживалась на комфортном уровне, поддерживать влажность. Для этого можно регулярно делать влажную уборку и проветривать комнату.